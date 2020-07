В Британии кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника

Кот Кентерберийского собора чуть не сорвал онлайн-проповедь священника Дина Роберта. На время пандемии коронавируса проповеди читают не в храмах и соборах, а онлайн, у монитора компьютера. Так было и в этот раз, но все внимание слушателей привлекли не слова священника, а кот по кличке Тигр, который прямо во время трансляции запрыгнул на стол и пытался незаметно выпить молоко.

Запись появилась в твиттере собора.

Подписчики принялись обсуждать кота, который, как выяснилось, не в первый раз врывается в "эфир". Многие интересуются самочувствием кота, один из пользователей решил, что на записи кот хромает.

Онлайн- трансляции во время пандемии стали выходом не только для священников, но и для чиновников, которые теперь могут проводить совещания. Но и тут бывают казусы. Например, во время онлайн совещания с президентом Бразилии один из чиновников появился голым - забыл выключить камеру.

Кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника .One of Canterbury Cathedral s cats, Tiger, helped itself to some milk during a morning message from Dean Robert Willis on July 6. Willis was recording a sermon on the grounds of the cathedral on Monday when Tiger cat jumped onto a table and began drinking from a milk jug.