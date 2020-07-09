2020-07-09T19:03:43+03:00
Политика

Путин: Эффективные меры поддержание бизнеса не исчезнут после пандемии

По мнению президента, накопленный опыт необходимо применять и далее
Анастасия РЫШКОВА
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Путин предложил расширить и укрепить методы поддержки бизнесаПутин предложил расширить и укрепить методы поддержки бизнесаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ высказал мнение, что многие меры поддержки бизнеса, принятые в период пандемии, должны остаться и после ее завершения.

"Многие из них [мер поддержки бизнеса в период пандемии] оказались очень эффективными и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет - надеюсь, что это когда-то произойдет, - эта самая пандемия несчастная", - сказал глава государства.

Принятые ранее меры надо обобщить и укрепить их информационное сопровождение, считает президент.

На заседании глава "Опоры России" Александр Калинин отметил, что правительство быстро реализовывало меры поддержки бизнесу. И очень важно, чтобы предприниматели знали о принятых мерах, сообщает ТАСС.

"Иногда можно создать хорошие меры, но если люди о них мало знают, то эффективность их снижается", - сказал Калинин.

Напомним, что в пик пандемии коронавируса в России, главой государства был принят ряд мер для поддержания малого бизнеса страны. Сотрудники малых предприятий в получили выплаты в размере 12 130 тысяч рублей. Такое условие действовало для компаний сохранивших в период распространения коронавируса 90% штата специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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