Какие предприятия смогут получить 12 130 рублей на одного сотрудника в период коронавируса
Президент Владимир Путин расширил меры поддержки для предпринимателей, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса. Какие предприятия малого и среднего бизнеса смогут получить безвозмездную помощь от государства?
- В перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами — у них также хватает сейчас проблем, - заявил глава государства на совещании с правительством.
Владимир Путин попросил кабинет министров включить в программу поддержки экономики и бизнеса предоставление малым и средним компаниям прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.
- Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц, - объявил президент. - Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.
Получить деньги предприниматели из наиболее пострадавших отраслей смогут при одном обязательном условии - максимальном сохранением занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.
Обращение за безвозмездной субсидией поручено сделать удобным, с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки.
Направить заявку на получение госпомощи можно будет в течение месяца с 1 мая 2020 года.
Финансовая поддержка поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Средства за май переведут в июне.
Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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