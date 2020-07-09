Новые предложения по развитию внутреннего туризма подготовят в России к осени

9 Июль 2020 2020-07-09T19:49:39+03:00

В этом году в России открылись 10 новых туристических направлений, а путешественникам предлагают льготные тарифы Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Ростуризме подготовят предложения по развитию внутреннего туризма. Работу над инициативами завершат к осени.

- Есть поручение по разработке нового национального проекта в сфере туризма, который позволит приоритезировать работу по развитию внутреннего туризма,- сказал ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В правительстве рассчитывают, что предложения дадут толчок развитию туризма внутри страны.

Туристический сезон открылся в России с 1 июля после того, как в большинстве регионов приступили к снятию блокировки по коронавирусу. Возобновили работу санатории, гостиницы, для гостей открыты учреждения культуры.

Запущены 10 новых программ для туристов, снижена стоимость пакетных туров, например, на Байкал можно съездить за 45 тысяч рублей. Семейным туристам обещают льготы - тем, кто едет отдыхать с близкими, предлагают тарифы ниже стандартных.

ИСТОЧНИК KP.RU