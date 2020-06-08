2020-06-08T12:31:16+03:00
Политика

С 1 июля в России откроется туристический сезон

Что нового ждет туристов этим летом
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Россия готова к открытию туристического сезона.Россия готова к открытию туристического сезона.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Россия готова к открытию туристического сезона. Разработан план выхода туристической отрасли из режима карантинных ограничений. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона . С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию, - сказал Мишустин.

На очереди гостиницы. Сейчас они уже открыты в 25 регионах. Еще в 40 регионах гостиницы заработают в ближайшие недели. Полноценно туристическая отрасль должна заработать с 1 июля.

Отдыхать россиянам этим летом по большей части придется внутри страны. Ранее Михаил Мишустин призвал воздержаться от зарубежных поездок из-за угрозы второй волны коронавируса. Премьер напомнил, что несколько тысяч россиян до сих пор не могут вернуться в Россию из-за закрытия в марте международного авиасообщения.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство разработало первоочередные меры для быстрого запуска туристической отрасли. По его словам, потенциал за развития в России внутреннего туризма огромный. Сейчас на одного россиянина приходится в среднем примерно 0,4 поездки в год, а в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5-7 путешествий за год.

- То есть по сути это такой десятикратный потенциал роста, - заявил Чернышенко.

ЧТО НОВОГО ЖДЕТ ТУРИСТОВ ЭТИМ ЛЕТОМ

1. В этом сезоне туроператоры запустят более 10 новых программ по России.

- Начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики - железнодорожные и авиакомпании - запустят новые внутренние маршруты. Это такие направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай. И на этих направлениях, мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть, - сказал Дмитрий Чернышенко.

По его словам, появление новых маршрутов позволит удешевить поездки.

- Турпакет на Байкал будет стоить 45 тысяч рублей. Это достижение, - заметил Чернышенко.

2. Правительство обещает поддержать семейный туризм. Для семей, отдыхающих с детьми, собираются ввести льготные тарифы.

3. Для тех, кто путешествует на машинах, будут открыты новые модульные отели и кемпинги. Ростуризм впервые поддержит грантами предпринимателей, которые займутся строительством кемпингов, чтобы популяризировать автотуризм.

4. Более безопасным хотят сделать отдых в частном секторе. Правительство обсуждает возможность выдачи разовых субсидий тем, кто сдает жилье легально, выполняя санитарные требования и требования МЧС.

Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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