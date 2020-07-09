2020-07-10T00:13:46+03:00
Политика

Зеленский, обещавший не пользоваться госдачей, переехал в загородную резиденцию

До инаугурации президент Украины заявлял, что он не будет жить на государственной даче
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер Незалежной Владимир Зеленский, который перед инаугурацией заявлял, что не будет пользоваться государственными президентскими резиденциями, переехал жить на госдачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.

«Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», - сообщил офис главы украинского государства в четверг, 9 июля.

Сообщение о том, что Зеленский сменил место проживания, его офис опубликовал после того, как журналисты программы «Схемы» на «Радио Свобода» провели собственное расследование и выяснили, что ранее отвергавший государственные привилегии нынешний украинский лидер продал свой дом в селе Иванковичи, где жил вместе с семьей, и переехал в госрезиденцию, передает ТАСС.

В частности, «Слуга народа» заявлял, что в госрезиденциях «вообще нет никакого смысла». В офисе Зеленского подтвердили и продажу дома, и его переезд на госдачу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, месяц назад президент Украины признался, что теперь ему стыдно за некоторые шутки «Квартала 95» о Незалежной, особенно за сравнение страны с «актрисой из немецкого фильма для взрослых».

ИСТОЧНИК KP.RU

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