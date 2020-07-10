Опубликована предсмертная записка погибшего мэра Сеула

10 Июль 2020 2020-07-10T08:10:45+03:00

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Найденный мертвым мэр Сеула Пак Вон Сун оставил предсмертную записку, в которой извинился перед гражданами и свое семьей, а также попросил кремировать его тело и развеять прах над могилой родителей. Фотография и текст записки были обнародованы мэрией мегаполиса 10 июля, на следующий день после гибели политика.

- Я прошу у всех прощения, у своей семьи, которой я принес боль. Благодарю всех, кто был со мной в этой жизни. Прошу кремировать мое тело, а прах развеять над могилой родителей, - говорится в предсмертной записке, которую мэр Сеула оставил на своем столе в резиденции. Слова цитирует агентство Рёнхап.

Напомним, что тело 64-летнего Пак Вон Суна нашли вчера, 9 июля, в лесу на склоне горы на территории парка Пугаксан в центре мегаполиса. Пропавшего политика искали несколько сотен правоохранителей, собаки и дроны. Об исчезновении мэра в полицию заявила его дочь. На теле умершего нет признаков насильственной смерти.

За один день до этого секретарша мэра обвинила его в домогательствах: мужчина якобы присылал ей фривольные сообщения с мобильного телефона. По словам девушки, она была «не единственной жертвой» Пак Вон Суна. Именно с этим инцидентов корейские СМИ связывают неожиданную гибель политика.

ИСТОЧНИК KP.RU