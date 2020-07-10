10 Июль 2020 2020-07-10T10:41:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 июля, Сергея Фургала доставили в Басманный суд, где ему в ближайшее время изберут меру пресечения. Главе Хабаровского края предъявлено обвинение в организации убийства и организации покушения на убийство. На него дали показания другие фигуранты расследования.

Губернатор был задержан утром 9 июля прямо на своем рабочем месте. Дело против чиновника возбудили и расследуют в Главном следственном управлении российского Следственного комитета. Сергея Фургала обвинили в организации покушения на убийство и в убийствах нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах, политика также проверяют также на причастность к особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края и Амурской области.

Для дальнейшего расследования дела и избрания меры пресечения главу региона привезли из родного города в российскую столицу. Как ранее писал сайт Kp.ru, доставили чиновника в Москве в защитной маске, но без наручников, а у аэропорта задержанного и сопровождающих его правоохранителей уже ждал автозак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789739" frameborder="0"></iframe> Сергея Фургала доставили в Басманный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU