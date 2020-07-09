Что известно о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала: главное

Сегодня утром (по местному времени) прямо на своем рабочем месте был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В данный момент известно, что:

- Дело против чиновника возбудили и расследуют в Главном следственном управлении СК РФ. Фургала обвиняют ни много, ни мало в организации заказных убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах. “КП” известно, как минимум, о двух жертвах.

- По данным источников, одна из возможных жертв Сергея Фургала - предприниматель Роман Сандалов. Он привозил сырье на предприятие Фургала. Возникли проблемы с оплатой. В 2004 был расстрелян из ружья “Сайга”. Через 4 года исполнитель убийства Фурманов сам пришел в полицию и во всем сознался. При обыске у Фурманова были найдены и изъяты патроны, аналогичные тем, которыми убили Сандалов.

- Официально СК сообщает, что Фургала проверяют также на причастность к особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

- Четверо его подельников, членов ОПГ, тоже уже задержаны.

- Рано утром Сергей Фургал был доставлен в Москву, где ему будет предъявлено обвинение и назначена мера пресечения. Рассчитывать на домашний арест или любую другую меру по такой особо тяжкой статье экс-губернатору не стоит.

- Правозащитники предполагают, что Фургала поместят либо в СИЗО “Лефортово”, где уже ждали приговора его коллеги экс-губернаторы, обвиненные в тяжких статьях Гайзер (Республика Коми), Маркелов (республика Марий-Эл), Былых (Белгородская область) и другие.

- Сергей Фургал исполнял обязанности губернатора Хабаровского края с сентября 2018 года. Член партии ЛДПР. Бывший депутат Госдумы нескольких созывов (вплоть до 2018 года).

- ВРИО губернатора Хабаровского края пока не назначен.

- Сергею Фургалу 50 лет. Женат, трое детей.

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