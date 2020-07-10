2020-07-10T10:13:05+03:00
Общество

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Эксперты заявили о необходимости изменить наказание за проезд на красный и превышение скорости
Ксения АНУФРИЕВА
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В России предложили увеличить размер автомобильных штрафовВ России предложили увеличить размер автомобильных штрафовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты Общероссийского народного фронта предложили увеличить размер некоторых штрафом для автомобилистов, которые нарушают правила дорожного движения, подвергая опасности здоровье и жизни окружающих. Об инициативе рассказал глава рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

По мнению специалистов, следует увеличить размер штрафа за проезд на запрещающий сигнал светофора с одной до пяти тысяч рублей. Такую же сумму порекомендовали взимать за установку заведомо подложных номеров на машину – в настоящее время за это нарушение штраф составляет две тысячи рублей.

- За грязные номера предложили уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода, - сообщил Петр Шкуматов в интервью РИА Новости.

Штраф за превышение скорости в населенном пункте оценили в 2,5 тысячи рублей (на 40-60 км/ч), за повторное нарушение – пять тысяч. За превышение скорости на более 60 км/ч - пять тысяч или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение — 15 тысяч рублей.

Вне населенного пункта предложенные штрафы немного меньше: 2,5 тысячи (на 40-60 км/ч) и пять тысяч (на более 60 км/ч).

Эксперты также предложили наказывать велосипедистов, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, на сумму в пять тысяч рублей.

До этого в КоАП внесли изменения, которые увеличивают санкции за нарушение скоростного режима на дорогах. Данное решение вызвало широкий резонанс и осуждение со стороны автомобилистов. В конце мая в Минюсте все-таки заявили, что размер штрафов сохранят на прежнем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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