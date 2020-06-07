Отмена разрешенного превышения скорости в 20 км/час — выдумки или правда

Закипели чаты и прочие соцсети: якобы, вот-вот отменят разрешенный порог превышения скорости на 20 км/час. Чуть ли не с ближайшего понедельника, пишут одни. Нет, с 1 июля, уточняют другие. Звоним, кому надо — первому зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеславу Лысакову, кстати, это именно по его инициативе была принята эта норма о допустимом превышении разрешенной скорости на 20 км/час.

- Вячеслав Иванович, неужели, правда, отменили? Не верю...

- Конечно же, это фейк. Я это официально заявляю, как зампред профильного комитета, через который проходят все изменения в КоАП.

- А кому это нужно — распространять такие слухи?

- Многие люди клюют на это, заходят, читают. А сайтам, которые это все распространяют только этого и надо. За этими ссылками зашифрована реклама товаров. И тот, кто зашел, будет получать рекламные статьи или объявления, или своим заходом повысит посещаемость сайта, бесплатно поможет его раскрутить.

- Чудеса. А может это реальные противники этого разрешенного порога будоражат общественное мнение?

- Реальные противники этой меры есть. ГИБДД периодически пытается отменить эту норму, службы организации дорожного движения. Но они хоть и оппоненты, но это серьезные люди и фейками заниматься не будут. Они публично выступают, оппонируют мне. Вот были предложения ограничить в городах скорость до 50 км/час, а разрешенное превышение - до 3-5 км/час. Или на федеральных трассах, где у нас разрешенная скорость 90 км/час. А въезжаешь по Минскому шоссе в Белоруссию — та же самая дорога, но допустимая скорость уже 120 км/час. Зачем на хорошей дороге с хорошим покрытием, хорошей видимостью эти ограничения? Они сделаны не для безопасности, а для того, чтобы собирать штрафы.

Вы знаете, что в регионах за сбор денег от штрафов отвечают министры финансов? Когда объявляется конкурс на закупку камер, одним из критериев является показатель, сколько камера может собрать денег в течение года. Эти деньги заранее закладывают в доходную часть регионального бюджета на следующий год.

- Еще есть предложения снизить порог с 20 до 10 км/час...

- Можно обсуждать и эту тему. Но сначала давайте проведем ревизию улично-дорожной сети. Давайте повысим скоростной режим на федеральных трассах. Уберем ловушки-кормушки с дорог — стоят знаки, которые заведомо невозможно выполнить, например, резкое снижение скорости. С 90 до 40 — водитель не успевает затормозить и попадает на камеру. Или такая еще ловушка есть. Водитель остановился за какой-то машиной — пробка или таксист высаживает пассажира. А слева плотный поток и трудно с него вклиниться; чтобы объехать стоящую машину. Секунд 10 постоял — все, тебе придет штраф.

Конечно, это ради извлечения денег, а не ради безопасности. Вот МВД пыталась значительно повысить штрафы за превышение скорости на 20-40 км/час. Но убедительной статистики, как такие превышения влияют на показатели аварийности, представлено не было. Понятно, что, когда разрешено 60, а ты несешься 180, - это грубое нарушение. Но если разрешено 60, а у тебя 81 — такое наказание чрезмерно.

К тому же мне поступают сигналы, что в некоторых регионах местные власти просят операторов камер подкрутить показатели на 3-4 км/час потому что упали штрафы и не хватает денег. Вот вы едете 78, а вас фиксируют, будто у вас 81 км/час — и вас штрафуют. И ничего не докажете — прибор сертифицирован.

Порог в 20 км/час хорош еще вот чем. 10 визуально тяжело отследить - надо постоянно отвлекаться на спидометр, смотреть, не превысил ли. А 20 — более заметный запас — и ты внимательнее смотришь за дорогой, не отвлекаешься. Так что с таким порогом реальная безопасность выше получается.