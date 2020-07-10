В России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число количество заболевших в стране составило 713 936
В России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусомФото: Светлана Макеева
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За минувшие сутки в России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, из заболевших 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на пятницу, 10 июля, общее число инфицированных в стране увеличилось до 713 936 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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