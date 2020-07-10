В России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусом

10 Июль 2020 2020-07-10T11:15:10+03:00

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За минувшие сутки в России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, из заболевших 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на пятницу, 10 июля, общее число инфицированных в стране увеличилось до 713 936 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU