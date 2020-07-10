Глава Службы внешней разведки прокомментировал дело Сафронова

10 Июль 2020 2020-07-10T12:17:10+03:00

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Задержание советники руководителя госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова никак не связано с его профессиональной деятельность, а решение о его виновности или невиновности может принять исключительно суд в установленном порядке, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он отметил, что высоко оценивает профессионализм сотрудников контрразведки в России и подчеркнул, что задержание советника главы «Роскосмоса» никак не связано с его профессиональной деятельность в государственной корпорации.

- Я не советую никому оказывать какое-либо давление на следствие, а уже тем более на суд. К тому что, только суд и только в установленном порядке может вынести окончательное решение о виновности или невиновности фигуранта дела, которому предъявили обвинения, - отметил Сергей Нарышкин в интервью изданию ТАСС.

Напомним, что задержанного журналиста Ивана Сафронова, который освещал темы военно-промышленного комплекса в российских изданиях, по предварительной информации подозревают в контактах со спецслужбами Чехии, действовавшими по заказу Соединенных Штатов. Комментировал эту ситуацию в интервью «КП» генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789243" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU