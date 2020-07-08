Генерал ФСБ в отставке о задержании Ивана Сафронова: Владеть закрытой информацией — не преступление. Преступление – ее разглашать
Прежде задержанный по подозрению в госизмене журналист Иван Сафронов освещал темы военно-промышленного комплекса в «Коммерсанте». По предварительной информации, Сафронова подозревают в контактах со спецслужбами Чехии, действовавшими по заказу США.
Это задержание вызвало неоднозначную реакцию — и не только в журналистском сообществе, но и в среде военных экспертов.
«КП» попросила прокомментировать ситуацию генерала ФСБ в отставке Александра Михайлова, служившего, в том числе в Пятом управлении (контрразведка) КГБ СССР, а позже возглавлявшего Центр общественных связей ФСК-ФСБ.
ОХОТА НА «КРОТА»
- Чаще информация о том, что кто-то «сдает секреты», приходит из-за рубежа, или изнутри?
- И так, и так. Довольно часто первичная информация о наличии агента в спецслужбах поступала из-за рубежа. От закордонных источников. Информацию получили — оперативную разработку начали… Дальше дело техники: следствие, суд, тюрьма… В советские времена бывало - и к стенке.
Допустим, получены материалы, что противник стал обладателем научно-технической информации. Либо иной, которая у нас являлась закрытой. Вопрос — как она туда попала? Клубок начинает разматываться. Кропотливая работа… Агент ЦРУ Адольф Толкачев, передавший американцам советские разработки МиГов, так был разоблачен (и расстрелян). Никто не отменял и внимания к тем, кто проявляет повышенный интерес и пытается получить доступ к закрытым сведениям. А по должности или уровню допуска ему интересоваться тем или иным сектором не положено! Естественно, возникал вопрос…
- Вы с подобными сталкивались, работая в пятом управлении КГБ СССР?
- Скорее позже. Сколько раз мы обращали внимания на лиц, испытывающих интерес к вопросам не их компетенции… Понятно, что журналисты как и разведчики — пытаются добыть информацию разными способами. Не всегда легальными. Но самое опасное, когда начинается их работа в интересах третьих лиц. Когда информацию начинают продавать. Хотя в законе о СМИ права и обязанности журналистов оговорены. И написано, что он не имеет права использовать свою специальность для добычи информации в интересах третьих лиц.
- В какой момент человек может грань переступить: здесь сбор информации для статьи, а здесь уже — для «третьих лиц»?
- Владеть закрытой информацией — не преступление. Преступление – ее разглашать. (Но это преступление для того, кто ее разглашает). Одноклассник, инженер с военного завода или трепач из спецслужб может в полемическом задоре что-то рассказать — но ответственность на журналисте, как он поступит с этим знанием. Представителям СМИ, которые работают с оборонкой, надо внимательнее изучать Закон о гостайне. Мало ли…
- Но у нас есть издания, которые специализируются на военной тематике и там работают преимущественно бывшие офицеры — им что же, шаг влево, шаг вправо не сделать? О чем писать тогда?
- Эти-то журналисты как раз понимают, что надо фильтровать и как. А молодые журналисты нередко в погоне за сенсацией гребут все до кучи. И эти фильтры не всегда применяют. Да часто и не знают их… Вопрос же не в том, что сам человек - носитель информации, а в факте ее разглашения. Или передачи.
ПОЧЕМУ САФРОНОВ?
- Что касается задержания Ивана Сафронова.
- Мы вряд ли когда-нибудь узнаем в подробностях о материалах, которые могли послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Даже после реализации этого дела.
- Сейчас пишут о громкой публикации Сафронова в марте 2019-го года о намерении России продать партию Су-35 Египту. Но источники говорят, что следить за журналистом начали еще с 2012-го, а передавать информацию он начал в 2017-м...
- Когда началась глубокая проверка человека — тут можно выйти на все. На устойчивые связи, на вероятную работу в интересах третьих лиц. Ставились ли ему задачи: нас интересует то-то и то-то, не могли бы вы получить информацию такую-то и там-то. Есть или нет материальная заинтересованность. Один факт — не система, но в процессе разработки на систему можно выйти.
- После публикации о Су-35 госсекретарь Майк Помпео угрожал Египту санкциями, если Каир сделку не разорвет.
- Это серьезная проблема была. Похожая проблема была предтечей Карибского Кризиса, когда Пеньковский (экс-полковник ГРУ — ред.) передал информацию об установке советских ракет на Кубе. И мы стали заложниками кризиса, который мог вылиться в третью мировую. Но реакция госсекретаря и разрыв контракта — это одно, а мои коллеги в процессе проверки журналиста, наверное, вышли и на что-то другое.
СЛАВЯНСКИЙ «ШКАФ»
- Спецслужбы Чехии действительно могут быть причастны к делу?
- Чехия — сателлит. А их разведка передаточное звено. В рамках НАТО есть главный оперативный начальник. Понятно, что это ЦРУ и Агенство национальной безопасности США. Они управляют действиями коллег в Европе. Научно-техническая ли разведка могла быть задействована, военная, или политическая — мы не знаем. Чешские спецы могли быть ретрансляторами. Которые добывали информацию — и отправляли старшим товарищам.
- Но в отличии от штази в ГДР, которых все боялись, о чехах особо не слышали...
- В принципе служба была неплохой… До 1990-го года мы помогали готовить специалистов для контрразведки Чехословакии. На своей базе. После распада Варшавского блока главными в подготовке их профессионалов стал уже не Советский Союз. И не Россия.
- Кадры, работавшие по нашей методологии там не остались?
- У них прошли полные чистки, люстрация, как и в Восточной Германии и других странах соцлагеря. Очень жесткой была зачистка. Удалены были все люди, имевшие прямо или косвенно отношения к спецслужбам бывших соцстран, без возможности работать где-либо. Бывшие разведчики из штази оказались изгоями, кого-то посадили.
- Были у нас ранее похожие истории, связанные с журналистом и военной тайной?
- Случались. Заканчивались по-разному. Одни — крупными скандалами. Был такой Григорий Пасько, капитан третьего ранга. Его признали виновным в госизмене, дали 4 года, но освободили, кажется через полгода.
А журналисты старой школы, большого масштаба, которые дружили и общались с действительно большими людьми, носителями гостайн, увы, уходят из жизни — и уносят эти тайны с собой.
Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU