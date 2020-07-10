Аналитик оценил перспективу увеличения цены нефти до 100 долларов
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил состоятельность прогнозов, что цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель.
Зарубежные аналитики уверены, что такая цена может установиться уже в 2020 году, а к 2025 показатель превысит 150 долларов.
- Мне кажется, это довольно смелое заявление. На практике, для достижения таких цен должен быть большой дефицит. Пока этого нет, - поясняет RT эксперт.
Единственный возможный сценарий, при котором цены вырастут в несколько раз- это уход с рынка одного из крупных игроков – производителей нефти.
- Тогда возникнет «дыра» в предложении и дефицит создаст высокие цены, - заключает аналитик.
В качестве примера он моделирует ситуацию с военным конфликтом на Ближнем Востоке. Будет перекрыт Ормузский пролив и нефть не сможет выходить из Персидского залива на мировой рынок.
- То есть, должно случиться что-то масштабное, что резко уберёт одного из поставщиков, — заключил он.
Тем временем золото тоже обновляет рекорды десятилетней давности. Стоимость тройской унции золота на 8 июля на нью-йорской бирже выросла на 13,85 доллара и достигла 1807,35 доллара, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU