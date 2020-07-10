Евросоюз выступил против возобновления смертной казни в США
Представители Евросоюза выступили против решения американской администрации возобновиться применение смертной казни в США на федеральном уровне. В своем заявлении представители внешнеполитической службы отметили, что такая мера наказания не только противоречит неотъемлемому праву человека на жизнь, но и не является эффективной.
- Мы призываем Штаты отказаться от подобного решения на федеральном уровне. Оно идет вразрез с общей положительной тенденцией в мире по упразднению смертной казни на законодательном или правоприменительном уровне.
Европа протестует против смертной казни при любых условиях. Это жестоко и негуманно, несовместимо с неотъемлемым правом человека на жизнь. Более того: такое наказание неэффективно и не сдерживает рост преступности, - объяснили свое мнение представители Евросоюза.
Напомним, что недавно администрация США решила в первый раз за более чем 15 лет возобновить смертную казнь на федеральном уровне. Решение вступит в силу уже 13 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU