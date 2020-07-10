«Роскосмос» направил спецборт с медиками на Байконур из-за вспышки коронавируса

10 Июль 2020 2020-07-10T14:16:02+03:00

Спецборт направился на Байканур для помощи в нейтрализации коронавирусной инфекции Фото: Артем КИЛЬКИН

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На Байконур спецбортом «Роскосмоса» 10 июля доставят второй сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в составе 14-ти специалистов. Их задача помочь в устранении вспышки коронавирусной инфекции, сообщается на сайте госкорпорации.

Отряд будет возглавлять заместитель руководителя ФМБА России Владимир Романов и начальник Управления здравоохранения и промышленной медицины агентства Михаил Ратманов. На борту также находится четыре аппарата ИВЛ, рентгеновский аппарат, по 10 концентраторов кислорода, дополнительные кровати и медицинские мониторы, а также около 6 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты.

По данным на 10 июля, на космодроме нет случаев заражения коронавирусом, но при этом в городе зарегистрировано 113 лиц инфицированных.

В июне спецборт «Роскосмоса» уже доставлял пять сотрудников ФМБА для специальной помощи, а также пять аппаратов ИВЛ, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты первой помощи.

Администрация города Байконур 26 июня объявила о необходимости ввести жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Был вновь установлен вынужденный режим самоизоляции.

Медсанчасть города Байконур накануне сообщила о 449 зарегистрированных случаях заражения коронавирусом. 154 человека находятся в инфекционном стационаре, а еще 146 выписаны. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что специалистам космодрома будет оказана при необходимости любая поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU