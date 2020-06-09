В Нидерландах раскрыли результаты анализа тел экипажа МН17
В телах членов экипажа лайнера обнаружили 29 стальных осколков, рассказал нидерландский прокурор Тейс Бергер во время заседания суда по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
- В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки, - приводит слова Бергера РИА Новости.
Он также сообщил, что осколок в форме бабочки обнаружили в теле капитана, а в общей сложности найдено 370 осколков из восьми тысяч.
Прокурор добавил, что пока нашли не все части обломков самолёта.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что Генпрокуратура России обвинила Нидерланды в уклонении от всестороннего расследования крушения МН17. Москва просила материалы о крушении Боинга, но получила отказ.
Напомним, 17 июля 2014 года малазийский Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области.
283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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