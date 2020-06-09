2020-06-09T08:01:03+03:00
В мире

В Нидерландах раскрыли результаты анализа тел экипажа МН17

В телах погибших в катастрофы нашли лишь 370 осколков из 8 тысяч
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Нидерландах сообщили об анализе тел членов экипажа MH17В Нидерландах сообщили об анализе тел членов экипажа MH17Фото: REUTERS
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В телах членов экипажа лайнера обнаружили 29 стальных осколков, рассказал нидерландский прокурор Тейс Бергер во время заседания суда по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.

- В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки, - приводит слова Бергера РИА Новости.

Он также сообщил, что осколок в форме бабочки обнаружили в теле капитана, а в общей сложности найдено 370 осколков из восьми тысяч.

Прокурор добавил, что пока нашли не все части обломков самолёта.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Генпрокуратура России обвинила Нидерланды в уклонении от всестороннего расследования крушения МН17. Москва просила материалы о крушении Боинга, но получила отказ.

Напомним, 17 июля 2014 года малазийский Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области.

283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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