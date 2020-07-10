2020-07-10T22:06:27+03:00
В мире

Сотрудники Amazon обязаны удалить приложение TikTok или потеряют доступ к своей почте

Руководство корпорации объяснило своё требование мерами безопасности
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сотрудников Amazon обязали удалить приложение TikTokСотрудников Amazon обязали удалить приложение TikTokФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США компания Amazon потребовала у всех сотрудников удалить со своих телефонов китайское приложение TikTok до 10 июля, в противном случае администрация ограничит доступ к почте Amazon. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на служебную записку, которая оказалась в распоряжении агентства.

- Из-за рисков, связанных с безопасностью, приложение TikTok больше не разрешено на мобильных устройствах, имеющих доступ к почте Amazon. Если у вас установлен TikTok, вы должны удалить приложение до 10 июля, чтобы сохранить доступ к почте Amazon, - сказано в заявлении руководства корпорации.

При этом всем сотрудникам можно пользоваться TikTok на ноутбуках.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению госсекретаря США Майка Помпео, создатель приложения "сотрудничает с разведывательной деятельностью, контролируемой Коммунистической партией Китая", а значит TikTok является "угрозой нацбезопасности".

В США рассматривают возможность запрета китайской социальной сети TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU

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