2020-07-07T09:28:51+03:00
В мире

В США планируют запретить TikTok "из-за угрозы нацбезопасности"

Госсекретарь Майк Помпео посоветовал устанавливать китайское приложение только тем, кто хочет "передать свои данные КНР"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Приложение неоднократно подвергалось критике со стороны американских политиковПриложение неоднократно подвергалось критике со стороны американских политиковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В США рассматривают возможность запрета китайской социальной сети TikTok. Волна критики со стороны американских властей усилилась после конфликта с Китаем. Напомним, президент Дональд Трамп и другие представители Белого дома обвиняли КНР в распространении коронавируса, сговоре с ВОЗ и требовали независимого расследования причин пандемии. В США якобы есть доказательства того, что китайцы скрывали истинное положение дел, но эти данные до сих пор американские власти так и обнародовали.

В США заявили, что создатель приложения "сотрудничает с разведывательной деятельностью, контролируемой Коммунистической партией Китая", а значит TikTok является "угрозой нацбезопасности".

- Людям следует загружать приложение только если они хотят, чтобы их личная информация была в руках Коммунистической партии Китая,- приводит слова Помпео CNN.

Он утверждает, что не хочет пока выходить с предложением запрета приложения к самому президенту, но в Белом доме же рассматривают этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каждый пятый житель России заявил о значительном падении дохода во время пандемии
В Якутии откроют заповедник «Медвежьи острова»
Три четверти людей, живущих с коронавирусными больными, могут вырабатывать «тихий» иммунитет
Росстат назвал регионы, где чаще обращаются к кадровые агентства
Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но "вводить блокировку повторно нельзя"
Кофе уступил чаю в предпочтениях россиян
В США планируют запретить TikTok "из-за угрозы нацбезопасности"
Пушков ответил на заявление украинского главкома о войне с Россией
Ученые обнаружили новые симптомы у детей с коронавирусом
В «Трезвой России» и Госдуме оценили послабление для продажи алкоголя
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности актера
Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса
Стоматологи назвали неожиданное последствие коронавируса
Японский экономист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии
Кабмин поддержал запрет российским послам иметь иностранное гражданство
В ООН назвали два сценария глобальных последствий пандемии коронавируса
Последние новости на утро 7 июля 2020: Врачи рассказали, как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса
Эксперты назвали самую высокооплачиваемую работу на "удаленке" в России с доходом в 250 тысяч
В Киеве рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ