СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
После взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
«В настоящее время следователи следственного управления и опытные следователи-криминалисты работают на месте происшествия, производят его тщательный осмотр, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы
Как писал сайт kp.ru, взрыв произошел утром в субботу, 11 июля, в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома, после чего вспыхнул пожар. Из здания эвакуированы 124 человека. По данным правительства Нижегородской области, в результате происшествия пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, двое госпитализированы, но их состояние не вызывает опасения у врачей.
В результате взрыва были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Общая площадь возгорания составила около десяти квадратных метров.
Взрыв газа на улице Краснодонцев 11 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU