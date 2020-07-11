Что убило группу Дятлова: Показана 3D-реконструкция происходившего на перевале

11 Июль 2020 2020-07-11T13:56:10+03:00

На пресс-конференции в редакции Комсомольской правды рассказали, что убило группу Дятлова в 1959 году [видео]

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Показана 3D модель, которая демонстрирует, что убило группу Дятлова на безымянном перевале в 1959 году. Как рассказал эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды", все туристы погибли от переохлаждения и от травм, характерных для гибели от схода лавины.

Эксперт уточнил, что микроклиматологи опровергли версию гибели туристов группы Дятлова в результате урагана, версия сейсмических явлениях также оказалась неверной, поскольку никакой сейсмической активности в этом районе не было.

По его словам, конфликта в группе, не было, поэтому не подтверждается и версия об убийстве группы одним из её участников Семеном Золотарёвым, который просил называть его Александром.

«Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», - заключил он.

Согласно представленной модели, лавина уже положила заднюю часть палатки, и единственное верное решение было резко разрезать палатку и выскочить. Туристы выскочили из палатки и пытались стащить ее за собой, а дальше группа отошла на 50 метров к каменной гряде, что также было верным решением, но видимость была 6-11 метров, и они уже не могли увидеть палатку.

Именно в момент схода лавины начинается резкое ухудшение погоды. Ветер 19-20 метров в секунду, с порывами до 35, а температура резко падает до минус 40-45 градусов. Туристы разжигают костер, который горит полтора часа. Как отметил эксперт, они до последнего боролись за жизнь группы, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789927" frameborder="0"></iframe> 3D модель перевала Дятлова.

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Эксперт-юрист Андрей Курьяков заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураган (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU