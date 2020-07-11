Итоги расследования: Причина таинственной гибели группы Дятлова - лавина

Эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды" разобрал несколько популярных версий о гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Напомним, в тот год студенты Уральского политехнического института должны были совершить сложный поход по северу Свердловской области. Однако в пути группа погибла при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем. О них вы можете почитать на страницах специального проекта "Комсомольской правды" Перевал Дятлова: что случилось на самом деле.

Эксперт-юрист заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураган.

Перевал Дятлова: новые сенсационные факты.В субботу, 11 июля, в редакции КП пройдёт пресс-конференция, посвящённая тайне перевала Дятлова. Будут представлены новые уникальные документы и свидетельства! Мы специально заранее не афишируем имя главного спикера, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия. Но гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны гибели 9 лыжников на Северном Урале.

Курьяков также сообщил, что версия о сейсмических явлениях также оказалась неверной: никакой сейсмической активности в этом районе не было.

Андрей Курьяков заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураганФото: Михаил ФРОЛОВ

Версия о том, что всю группу убил один её участник Семен Золотарёв, который просил называть его Александром, помогли проверить данные, предоставленные "Комсомольской правдой", добавил эксперт.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, - заключил Курьяков.

Игорь Дятлов. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

- 1 февраля группа пыталась атаковать Холатчахль, но не смогла. Они обустроили лабаз - тайник, и начали налегке подъём на перевал, который тогда был безымянным. Экспертиза установила, что ветра тогда были в основном северо-западными, но 20% - было юго-западным. Оба ветра переносили снег. Когда группа шла по восточному склону Холатчахля, они зашли под снежный козырек. Они нашли ветровую тень. Но они не знали, что эту ветровую тень создал не рельеф местности, но именно накопившийся снег. Палатка была в 50 метрах под, - рассказал Андрей Курьяков.

1. Эксперт подчеркнул, что Семён Золотарев прекрасно понимал опасность установки палатки в этом месте. Началась лавина. Одна из версий частных исследований, что лавина накрыла всех туристов. Но это не совсем так. Палатку - троса и стойку - положило одновременно.

Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

2. Сделать это могла только лавина. Наиболее вероятно - Золотарев скомандовал, что пошла лавина. В этот момент лавина уже положила заднюю часть палатки. И единственное верное решение в этой ситуации - резко разрезать палатку и выскочить. Они здесь сделали все совершенно правильно.

3. Еще один вопрос: куда-то делся большой кусок палатки. Эксперты установили, что туристы выскочили из палатки и пытались стащить ее за собой. Это было верное решение. Дальше группа отошла на 50 метров к каменной гряде. Это тоже верное решение Но здесь вторая причина. Если бы была лунная ночь - они бы увидели палатку. Видимость была 6-11 метров. Они отошли на 50 метров. И палатку они уже не увидели.

На прес-конференции была показана 3D-реконструкция перевала ДятловаФото: Михаил ФРОЛОВ

Дальше группа спускается вниз, к кедру. Но именно в момент схода лавины начинается резкое ухудшение погоды. 19-20 метров в секунду, с порывами до 35. Идти в таких условиях невозможно. Температура падает. Они разжигают костер, он горит полтора часа. Два человека погибают у костра. Группа разделяется. Одна часть ползет по своим следам обратно к палатке. Температура была до минус 40-45 градусов, пронизывающий ветер. Они погибают. Они до последнего боролись за жизнь группы, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было.

Завершена прокурорская проверка, которую инициировала "Комсомольская правда"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789926" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: туристов сгубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

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