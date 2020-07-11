2020-07-11T14:46:28+03:00
Происшествия

Захват заложников в церкви в ЮАР: пять человек погибли

Полиция арестовала 30 человек подозреваемых
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Захват заложников в церкви в ЮАР: пять человек погибли/ Фото: полиция ЮАРЗахват заложников в церкви в ЮАР: пять человек погибли/ Фото: полиция ЮАР
Изменить размер текста:

По меньшей мере пять человек погибли во время попытки захвата церкви в пригороде Йоханнесбурга, тридцать подозреваемых арестовали. Об этом сообщила полиция Южно-Африканской Республике на официальной странице в Twitter.

Как передают правоохранительные органы, сообщение о стрельбе и захвате заложников в Международной церкви святости Пенткоста в Зуурбеком поступило рано утром в cубботу, 11 июля.

В результате проведённой операции полиция арестовала тридцать подозреваемых арестованы, у которых изъяли более 25 единиц огнестрельного оружия.

Полиция арестовала тридцать подозреваемых арестованы и изъяла более 25 единиц огнестрельного оружия. Фото: полиция ЮАР

Полиция арестовала тридцать подозреваемых арестованы и изъяла более 25 единиц огнестрельного оружия. Фото: полиция ЮАР

Напомним, в начале мая, вооруженный пистолетом и гранатами мужчина взял в заложники по меньшей мере тридцать человек в торговом центре «Greenhills» в столице Филиппин Маниле. Ранее он работал охранником в атакованном ТРЦ, но был уволен несколько недель назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Захват заложников в церкви в ЮАР: пять человек погибли
Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за Фургала
Эксперт: проверка поставила точку в истории "перевала Дятлова"
Что убило группу Дятлова: Показана 3D-реконструкция происходившего на перевале
Курьез: Сардана Авксентьева почти два года руководит Якутском, а его Градостроительный совет по-прежнему возглавляет Айсен Николаев
В России семьи умерших пациентов могут получить доступ к врачебной тайне
Перевал Дятлова предложили признать опасным для туристов местом
От каких травм погибли участники группы Дятлова, рассказал эксперт
Esquire поместил на обложку спецвыпуска обнаженного Виктора Цоя
Причина гибели группы Дятлова: Раскрыты детали последнего дня погибших туристов
Итоги экспертизы по тайне перевала Дятлова: Проверены версии об "огненных шарах" и ракетных испытаниях
«Берег смерти»: в Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонувшего мальчика
Роскосмос дал свой ответ Илону Маску о Сергее Королеве
Для меня эта тайна раскрыта: Эксперт рассказал о проверке по гибели туристов на перевале Дятлова
В шествии «Свободу Фургалу» в Хабаровске приняли участие до 20 тысяч человек
Трамп рассказал об «очень хороших отношениях» с Путиным
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом
Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали эксперты