Соловьев высмеял намерения адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьев оценил планы адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева о намерении подать на него в суд за разглашение результатов экспертизы. Об этом журналист высказался в эфире своего канала на YouTube.
- Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что - ложь? Это ненастоящий документ? - возмутился Соловьев.
Также он задался вопросом, в чем же именно заключается проблема и что же на самом деле он нарушил, если нарушил.
- Уголовная ответственность ко мне потому что - что? Потому что я нарушил что? - высказался ведущий.
Ранее сайт kp.ru получил эксклюзивный комментарий от защитника актера Ефремова, в котором Пашаев раскрыл планы привлечь к уголовной ответственности Владимира Соловьева. Он требует следователей возбудить дело против телеведущего за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист был за рулем в момент серьезного ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина.
- Да, я попросил следователя возбудить дело и выделить его в отдельное производство, - рассказал адвокат kp.ru.
Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы
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ИСТОЧНИК KP.RU
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