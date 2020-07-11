Соловьев высмеял намерения адвоката Ефремова засудить его

11 Июль 2020 2020-07-11T23:35:09+03:00

Адвокат Пашаев рассказал kp.ru, что требует возбудить дело за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист был за рулем

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Телеведущий Владимир Соловьев оценил планы адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева о намерении подать на него в суд за разглашение результатов экспертизы. Об этом журналист высказался в эфире своего канала на YouTube.

- Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что - ложь? Это ненастоящий документ? - возмутился Соловьев.

Также он задался вопросом, в чем же именно заключается проблема и что же на самом деле он нарушил, если нарушил.

- Уголовная ответственность ко мне потому что - что? Потому что я нарушил что? - высказался ведущий.

Ранее сайт kp.ru получил эксклюзивный комментарий от защитника актера Ефремова, в котором Пашаев раскрыл планы привлечь к уголовной ответственности Владимира Соловьева. Он требует следователей возбудить дело против телеведущего за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист был за рулем в момент серьезного ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина.

- Да, я попросил следователя возбудить дело и выделить его в отдельное производство, - рассказал адвокат kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU