Адвокат Ефремова просит привлечь к уголовной ответственности Владимира Соловьева

Чем ближе суд над Михаилом Ефремовым, тем выше градус напряжения. Так, на днях защитников сразу двух сторон - обвиняемого и потерпевшей стороны - наказали за нарушение адвокатской этики. Мол, Эльман Пашаев и Александр Добровинский слишком активно комментировали дело и занимались самопиаром.

Однако, пикировка идет не только между юристами. Как выяснилось, Эльман Пашаев просит привлечь к ответственности телеведущего Владимира Соловьева за разглашение экспертизы по делу Ефремова.

- Да, я попросил следователя возбудить дело и выделить его в отдельное производство, - рассказал адвокат kp.ru. - Там статья 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования" - наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными/исправительными работами, либо арестом на срок до трех месяцев. - Ред.). Потому что это безобразие, этого нельзя было делать.

Напомним, неделю назад известный телеведущий в эфире передачи "Соловьев LIVE" представил сенсационный документ: заключение эксперта МВД о том, что на водительской подушке безопасности автомобиля Jeep Grand Cherokee найдены пот и эпителиальные клетки Михаила Ефремова. По сути, это главное доказательство того, что актер был за рулем в момент аварии. Поговаривали, что именно этот факт собиралась оспорить в суде защита, ведь ни на одной из видеозаписей не видно, чтобы Ефремов выходил из машины со стороны водительского кресла. А значит, он мог быть пассажиром, а настоящий виновник скрылся с места ДТП.

Владимир Соловьев не уточнил, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

- Наконец-то поставлена "точка над i" – Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов, - прокомментировал тогда предоставленные документы адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

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