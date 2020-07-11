2020-07-11T20:47:26+03:00
Звезды

Адвокат Ефремова просит привлечь к уголовной ответственности Владимира Соловьева

Эльман Пашаев требует возбудить дело за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист был за рулем. Об этом защитник рассказал kp.ru
Алена МАРТЫНОВА
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Эльман Пашаев требует возбудить дело за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист был за рулем.Эльман Пашаев требует возбудить дело за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист был за рулем.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Чем ближе суд над Михаилом Ефремовым, тем выше градус напряжения. Так, на днях защитников сразу двух сторон - обвиняемого и потерпевшей стороны - наказали за нарушение адвокатской этики. Мол, Эльман Пашаев и Александр Добровинский слишком активно комментировали дело и занимались самопиаром.

Однако, пикировка идет не только между юристами. Как выяснилось, Эльман Пашаев просит привлечь к ответственности телеведущего Владимира Соловьева за разглашение экспертизы по делу Ефремова.

- Да, я попросил следователя возбудить дело и выделить его в отдельное производство, - рассказал адвокат kp.ru. - Там статья 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования" - наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными/исправительными работами, либо арестом на срок до трех месяцев. - Ред.). Потому что это безобразие, этого нельзя было делать.

Напомним, неделю назад известный телеведущий в эфире передачи "Соловьев LIVE" представил сенсационный документ: заключение эксперта МВД о том, что на водительской подушке безопасности автомобиля Jeep Grand Cherokee найдены пот и эпителиальные клетки Михаила Ефремова. По сути, это главное доказательство того, что актер был за рулем в момент аварии. Поговаривали, что именно этот факт собиралась оспорить в суде защита, ведь ни на одной из видеозаписей не видно, чтобы Ефремов выходил из машины со стороны водительского кресла. А значит, он мог быть пассажиром, а настоящий виновник скрылся с места ДТП.

Владимир Соловьев не уточнил, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

- Наконец-то поставлена "точка над i" – Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов, - прокомментировал тогда предоставленные документы адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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