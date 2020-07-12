Совбез ООН продлил работу одного КПП для доставки гуманитарной помощи в Сирию

12 Июль 2020 2020-07-12T01:15:40+03:00

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Совет безопасности Организации объединенных наций принял резолюцию по вопросу доставки гуманитарной помощи в Сирию через одно КПП с Турцией, предложенную Германией и Бельгией. Теперь она будет действовать на протяжении еще одного года.

Сообщается, что такое решение было принято только с пятого раза. Об этом заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, председательствующий в совете в июле.

- Двенадцать голосов были "за", еще три страны воздержались. Проект резолюции принят большинством голосов, - сказал он. К слову, в число воздержавшихся государств вошла и Россия, пишет ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что СБ ООН не поддержал российский вариант резолюции по Сирии. "Против" предложенного РФ документа проголосовали семь стран, "за" - четыре, еще четыре воздержались.

Перед этим сообщалось, что наша страна вместе с Китаем наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии. В документе было предложено оставить открытыми для ООН два пропускных пункта на сирийско-турецкой границе.

ИСТОЧНИК KP.RU