Украинский Boeing сбили над Ираном из-за неверных настроек ПВО
Причиной срабатывания системы ПВО стало перемещение комплекса
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В Иране заявили, что катастрофа украинского Boeing произошла из-за неправильной настройки расчета ПВО.
Комплекс ПВО, ошибочно сбивший самолет в январе, был неправильно настроен . Причиной этого происшествия стало перемещение системы на другое местоположение. Об этом сообщается в дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященном расследованию инцидента, пишет ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU