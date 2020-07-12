2020-07-12T11:47:09+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через воду во время купания

В России открылись около 60 направлений внутреннего туризма
Юлия САЛЬНИКОВА
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Основной путь заражения воздушно-капельныйОсновной путь заражения воздушно-капельныйФото: Олег УКЛАДОВ
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В Роспотребнадзоре ответили на самый популярный вопрос с начала купального сезона - можно ли подхватить вирус во время плавания. Если соблюдать социальную дистанцию, велики ли шансы заразиться через воду.

- Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса,- приводит сообщение Роспотребнадзора Интерфакс.

Основной путь заражения - воздушно капельный, хотя можно подхватить заразу и контактным путем. Кроме того, в ВОЗ допустили, что вероятен и "аэрозольный способ заражения", когда частицы вируса "зависают" в воздухе на пыли. Подтверждений того, что COVID-19 распространяется через воду, нет.

В России открылся туристический сезон, около 60 направлений. Многие, оставшись без Турции и Таиланда, отправляются на отечественные курорты. Востребован, как и прежде отдых на море, Сочи, Крым, Калининград.

Ученый из США допустил, что будет три волны коронавируса. Главная опасность в том, что люди перестали соблюдать правила, а также в последствиях коронавируса, которые врачи считают опаснее рака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через воду во время купания
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