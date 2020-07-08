2020-07-08T16:43:14+03:00
Общество

Ученые заявили, что воздействие коронавируса на легкие хуже рака

Легочный фиброз, причиной которого становится Covid-19, врачи называют "бомбой замедленного действия"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Фиброз легких опасен тем, что на первых этапах пациент не чувствует изменений, но ухудшение самочувствия наступает резкоФиброз легких опасен тем, что на первых этапах пациент не чувствует изменений, но ухудшение самочувствия наступает резкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ученые назвали последствия коронавируса "бомбой замедленного действия". Доктор Сассан Рафи из американской клиники компании Upright Pharmaceuticals, который более 15 лет изучает заболевания легких, утверждает, что Covid-19 может быть опаснее, чем считалось ранее. У выздоровевших пациентов находят легочный фиброз - уплотнения в легких, что приводит к нарушению работы органа. Фактически это означает, что человек может испытывать удушье, нехватку кислорода.

- Те, у кого диагностирован фиброз легких после нескольких недель пребывания на аппарате ИВЛ, сталкиваются с шокирующим уровнем заболеваемости, намного хуже, чем у многих видов рака,- приводит его слова Daily Mail.

Поэтому, даже если человек победил коронавирус, вероятность смерти все еще очень высока - пациент может погибнуть от фиброза, считает доктор. Уплотнения ткани в легких человек может не замечать на первых этапах, но болезнь прогрессирует. Когда появляются симптомы - может быть, точка невозврата уже пройдена.

- Прогноз легочного фиброза составляет три года, что хуже, чем у многих видов рака, и в настоящее время нет оптимального лечения,- предупреждает он.

Ученый с 2005 года вместе с коллегами работает над созданием лекарства от фиброза. Пока для таких пациентов выходов два - пересадка легких или жизнь на аппарате ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Никиту Джигурду задержала полиция
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"
Умер археолог, установивший точное место Куликовской битвы
Мишустин оценил влияние коронавируса на ситуацию с бедностью
Матвиенко объяснила, почему Медведев не сможет получить статус сенатора автоматически
В Москве театры откроются 1 августа
Ученые заявили, что воздействие коронавируса на легкие хуже рака
Чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин умер во время подводной охоты
Джуд Лоу может сыграть злодея в ремейке "Питера Пэна"
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной с Россией работе над вакциной от коронавируса
В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море
Пережил две страшных пандемии: 107-летний мужчина победил коронавирус
Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
В России 1 сентября не будет школьных линеек
Матвиенко заявила о готовности России обсуждать с другими странами открытие границ
Туроператоры рассказали, когда возобновятся международные рейсы
"Олимпийский" бум строительства: в Краснодарском крае откроют 80 новых соцобъектов
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Итальянские ученые нашли в Альпах розовый снег и дали объяснения
Адвокат Ивана Сафронова рассказал, когда ему предъявят обвинение
Тройняшки, родившиеся в Ленинградской области, получили подарки от региона
Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября