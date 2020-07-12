Путин рассказал, как относится к критике

12 Июль 2020 2020-07-12T14:19:38+03:00

Президент признает - "всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты"

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Президент Владимир Путин рассказал, как реагирует на критику и в каких случаях готов прислушиваться. Разговор на эту тему зашел во время интервью, вышедшем в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

- Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты. Им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства,- сказал Владимир Путин.

Он признает, что знать разные мнения по одному и тому же вопросу полезно. К некоторым замечаниям он готов прислушиваться, но только при условии, что критикующий человек что-то предлагает, а не просто выступает против.

- Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно,- объяснил президент.

Президент о себе рассказывает не часто, однажды, он признался, что ему приходится допоздна задерживаться в Кремле, он никогда не читал книг о себе, а говоря об увлечениях, вспомнил, что однажды смог поймать рыбу на 20 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU