Кремль: Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями

12 Июль 2020 2020-07-12T16:26:04+03:00

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В кризисный период, вызванный коронавирусной инфекцией, все министерства страны сработали слаженно, поэтому Россия прошла острую фазу пандемии с наименьшими потерями. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса … Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями, это можно сказать однозначно», - сказал представитель Кремля.

Тем не менее, по его словам, кризис еще не закончен и страну еще ждет экономический упадок.

«В экономическом плане ещё не всё позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно», - отметил пресс-секретарь российского лидера

Напомним, ранее Песков назвал приоритет работы президента и правительства. Представитель Кремля выделил проблему сокращения числа бедных россиян. Премьер-министр Михаил Мишустин также назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей кабмина, и сообщил, что с апреля число безработных в России выросло в три с половиной раза, однако, по его словам, резкого скачка удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU