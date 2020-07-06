2020-07-06T15:39:24+03:00
Экономика

Песков назвал приоритет работы президента и правительства

Представитель Кремля выделил проблему сокращения числа бедных россиян
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков назвал приоритет работы президента и правительстваПесков назвал приоритет работы президента и правительстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сокращение числа бедных россиян основным приоритетом президента России Владимира Путина и правительства.

«Борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов для президента Путина и нашего правительства», - сказал представитель Кремля

Песков отметил, что на сегодняшний день действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности, а также работают нацпроекты. Он уточнил, что несмотря на то, что в нацпроекты вносятся корректировки, они работают и в этом направлении «ведется планомерная работа».

«Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис, связанный с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства, но тем не менее это не значит что кто-то собирается сидеть сложа руки», - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей правительства, и сообщил, что с апреля число безработных в России выросло в три с половиной раза, однако, по его словам, резкого скачка удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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