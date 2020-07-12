2020-07-12T17:24:45+03:00
Спорт

"Уфа" выигрывает 1:0 у "Локомотива" после первого тайма матча 28 тура чемпионата России

В конце первого тайма забили мяч с пенальти [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь "Уфы" Александр Беленов.Вратарь "Уфы" Александр Беленов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм матча "Локомотив" - "Уфа". Эта встреча 28 тура важна для обеих команд в плане борьбы за хорошие места по итогам сезона в еврокубках. "Локо" важно выиграть, чтобы иметь больше козырей в битве за 2 место, а "Уфа" только-только закрепилась на шестой позиции в РПЛ.

В первой половине матча "Уфа" действовала более удачно. На 39-й минуте Мируло снес Урунова в штрафной "Локомотива". И судья поставил пенальти. К "точке" подошел Даниил Фомин и забил первый мяч в этом поединке.

Стартовые 45 минут встречи в Черкизово завершились в пользу "Уфы". Гости выигрывают 1:0 и после 15-минутного перерыва поединок будет продолжен.

Локомотив - Уфа. 0:1. Даниил Фомин (пенальти), Тинькофф РПЛ, 28 тур 12.07.2020.Уфа открывает счет в матче

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Уфа. Стартовый свисток поединка прозвучал в 16:30 по московскому времени. На данный момент "Локомотив" после 27 игр идет на 2 месте в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. "Уфа" же набрала 36 баллов и пока что на 6-й строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Уфа" выигрывает 1:0 у "Локомотива" после первого тайма матча 28 тура чемпионата России
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