2020-07-11T22:48:23+03:00
Спорт

Локомотив - Уфа 12 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив - Уфа 12 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 28 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотиву" предстоит поединок против "Уфы"."Локомотиву" предстоит поединок против "Уфы".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Локомотив" сражается на финише сезона за высокие места в турнирной таблице и позицию в Лиге Чемпионов. "Уфа" же всеми силами пытается впрыгнуть в Лигу Европы. Встреча в Черкизово будет жаркой. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Уфа 12 июля 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Уфа 12 июля 2020

11 игр провели между собой команды в Премьер-Лиге. 4 победы у "Локомотива", 3 - у "Уфы", 4 поединка завершились вничью. В первом круге в Уфе команды разошлись миром - 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020

У "Локомотива" шансы на успех более предпочтительны.

Прогноз на матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020

"Локомотив" и "Уфа" сыграют вничью.

Составы команд на матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Локомотив - Уфа 12 июля 2020

Матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Спартак можно будет посмотреть с 16:30 на телеканале "Матч Премьер".

Трансляция матча Локомотив - Уфа 12 июля 2020

Трансляция матча Локомотив - Уфа 12 июля и начнется в 16:30 на телеканале "Матч Премьер".

Локомотив - Уфа 12 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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