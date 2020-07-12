Главный тренер ФК "Уфа" прокомментировал слухи о том, что его игроки заболели коронавирусом

12 Июль 2020 2020-07-12T19:07:45+03:00

У тех игроков, которые не приехали в Москву на игру с "Локомотивом" - разные причины отсутствия

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Футболисты "Уфы" смогли отобрать два очка у второй команды Премьер-Лиги, столичного "Локомотива", в поединке 28 тура чемпионата России. Команда из Башкирии забила первой с пенальти, но не смогла довести дело до победы. В конце встречи уфимцы пропустили мяч после удара Фарфана. Накануне поединка прошел ряд слухов о том, что несколько игроков "Уфы" заболели коронавирусом. И по этой причине не приехали на игру в Черкизово. Главный тренер "Локомотива" Вадим Евсеев прокомментировал эту информацию:

- У футболистов есть травмы, - заявил Вадим Евсеев.

А когда же его попросили уточнить характер повреждений игроков, то Евсеев был краток, сказав просто:

- Механические.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Уфа. Встреча, которая прошла в Черкизово, завершилась вничью 1:1. После этой игры "Локомотив" остался на втором месте в Премьер-Лиге с 51 очком, а у "Уфы" - 37 баллов и шестая позиция в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU