В Венесуэле зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1

12 Июль 2020 2020-07-12T19:17:47+03:00

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В воскресенье, 12 июля, на северо-западе Венесуэлы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы 15.08 по времени UTC (18.08 по московскому времени). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине десять километров, эпицентр находился в 34 километрах к югу от города Эль-Токуйо.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, 28 июня землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции, в 18 километрах к югу от турецкого курортного города Мармарис и в 28 километрах к северу от греческого острова Родос. За четыре дня до этого землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в восточной части Турции, после сейсмологи зафиксировали 46 афтершоков с меньшей магнитудой. В результате подземных толчков погиб один человек, ранения получили по меньшей мере 18 человек. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один из ее сотрудников оказался под обломками.

ИСТОЧНИК KP.RU