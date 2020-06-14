На востоке Турции произошло землетрясение: пострадали три человека

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:45:10+03:00

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В воскресенье, 14 июня, в восточной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение было зафиксировано 14.24 по времени UTC (17.24 московскому времени). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине пять километров, эпицентр находился в 55 километрах от города Бингёль, где проживают около 81 тысяча человек.

По данным Министерства внутренних дел Турции пострадали три человека.

«Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили лёгкие ранения», - сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Напомним, в ночь на 6 июня на востоке Турции также произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла. Толчки почувствовали жители города Малатья. В конце февраля на турецко-иранской границе было зафиксировано магнитудой 5,9. Тогда жертвами стихийного бедствия стали девять человек, а число пострадавших увеличилось до 50, двое оказались в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU