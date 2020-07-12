2020-07-12T22:35:09+03:00
Политика

Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками

Дроны уничтожены российскими средствами ПВО
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотникамиБоевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотникамиФото: REUTERS
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Вечером в субботу, 11 июля, боевики Идлиба попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками, но они были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий, уточнив, что повреждений и пострадавших в результате атаки нет

«Российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы», - сообщил контр-адмирал.

По его словам, за минувшие сутки боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» обстреляли населенный пункт Эд-Дана в провинции Идлиб.

Напомним, в конце июня российские ПВО сбили беспилотники террористов в небе над провинциями Сувейда и Дейр-эз-зор вблизи базы Хмеймим

ИСТОЧНИК KP.RU

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