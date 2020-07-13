Последние новости на утро 13 июля 2020: Россиянам могут компенсировать затраты за "удаленку"

13 Июль 2020 2020-07-13T07:40:36+03:00

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Последние новости на утро 13 июля 2020 года: В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу. Минтруд РФ уже поддержал проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы. Первый зампред комитета по труду Михаил Тарасенко рассказал, за что именно работник по дистанционке сможет запросить компенсацию расходов. Так, например, предусмотрены в качестве возможных вариантов возврат средств за электроэнергию и амортизацию личного компьютера. Однако как именно все это будет происходить на деле, партнерам придется решать самостоятельно. Например, работодатель может увеличить оклад своего сотрудника на размер его дополнительных затрат в период работы из дома.

В США умер внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли 27-летний Бенджамин Кио. Его мать потрясена случившимся. Эксперты считают, что родственник знаменитого деда покончил с собой. Детали случившегося выясняются.

Число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США, на котором 12 июля произошел пожар на универсальном десантном Bonhomme Richard на американской базе в Сан-Диего, возросло до 21 человека. Судно горит уже более 12 часов. Среди раненых - 17 моряков Военно-морских сил Соединённых Штатов и 4 гражданских.

Венгрия первой в стран Евросоза готова впустить к себе российских туристов. С 15 июля 2020 года граждане РФ смогут посещать страну при предъявлении специальной справки об отсутствии коронавируса. В случае, если их будет две, людям не придется сидеть на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU