В Подмосковье спасли пожилую пациентку с поражением 90% лёгких из-за коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T14:33:57+03:00

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В Московской области спасли пожилую пациентку с 90% поражением легких из-за коронавируса, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

65-летняя женщина обратилась в больницу практически сразу после того, как почувствовала недомогание. Однако болезнь прогрессировала очень быстро, и уже через несколько дней у нее было поражено 90% легких.

- Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. Благодаря оперативно назначенному лечению и диагностике, состояние пациентки удалось стабилизировать, - рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Пациентка пошла на поправку только после месяца, проведенного на искусственной вентиляции легких. Сейчас женщина уже спокойно дышит без ИВЛ и готовится к выписке.

Стоит сказать, что это не первый случай чудесного исцеления. В мае в Москве после коронавируса выздоровели две пациентки старше 100 лет. У одной из них был целый комплекс сопутствующих заболеваний, который еще больше осложнился двусторонней пневмонией и COVID-19 средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU