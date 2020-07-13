2020-07-13T15:13:02+03:00
Общество

Эрдоган пообещал Путину сохранить христианские святыни в Святой Софии

Госсовет Турции решил не сохранять музейный статус и превратить Собор в мечеть
Юлия САЛЬНИКОВА
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Собор Святой СофииСобор Святой СофииФото: Иван МАКЕЕВ
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Президент Турции Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным судьбу Собора Святой Софии.

Госсовет Турции принял решение превратить этот объект в мечеть, несмотря на протесты со стороны Греции и ЮНЕСКО. Собор является одним из величайших памятников христианской культуры, кроме того, турецкие власти обязаны обеспечить равный доступ к нему, поскольку это объект культурного наследия.

Эрдоган заверил Путина, что обеспечит сохранность христианских святынь в Святой Софии.

- Президент Турции отметил, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь,- сообщили в Кремле.

Также президенты обсудили возобновление туризма между Россией и Турцией, при снижении случаев заболевания страны вновь откроют границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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