Эрдоган пообещал Путину сохранить христианские святыни в Святой Софии
Президент Турции Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным судьбу Собора Святой Софии.
Госсовет Турции принял решение превратить этот объект в мечеть, несмотря на протесты со стороны Греции и ЮНЕСКО. Собор является одним из величайших памятников христианской культуры, кроме того, турецкие власти обязаны обеспечить равный доступ к нему, поскольку это объект культурного наследия.
Эрдоган заверил Путина, что обеспечит сохранность христианских святынь в Святой Софии.
- Президент Турции отметил, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь,- сообщили в Кремле.
Также президенты обсудили возобновление туризма между Россией и Турцией, при снижении случаев заболевания страны вновь откроют границы.
ИСТОЧНИК KP.RU