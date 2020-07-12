2020-07-12T22:34:11+03:00
В мире

ЮНЕСКО сожалеет из-за решения Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

Глава международной организации встретилась с послом Турции
Алексей ОСИПОВ
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Собор Святой Софии – часть объекта «Исторические районы Стамбула», вписанного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Собор Святой Софии – часть объекта «Исторические районы Стамбула», вписанного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле встретилась с послом Турции при этой международной организации и выразила ему свое глубокое сожаление в связи с принятым без предварительного обсуждения решением турецких властей изменить статус собора Святой Софии.

«Собор Святой Софии является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством взаимодействия между Европой и Азией на протяжении веков. Статус музея собора отражает универсальный характер его наследия и делает его мощным символом диалога», - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Собор Святой Софии – часть объекта «Исторические районы Стамбула», вписанного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В заявлении ЮНЕСКО по этому поводу также говорится: «Принятое турецкими властями решение поднимает вопрос о влиянии этого изменения статуса на универсальную ценность объекта. ЮНЕСКО должна быть заблаговременно уведомлена о любых подобных изменениях, которые, в случае необходимости, рассматриваются Комитетом Всемирного наследия.

Вызывает сожаление тот факт, что решение Турции было принято без какой-либо формы диалога или предварительного уведомления. ЮНЕСКО призывает турецкие власти незамедлительно начать диалог в целях предотвращения любых пагубных последствий для универсальной ценности этого исключительного объекта наследия, состояние сохранности которого будет рассмотрено Комитетом Всемирного наследия в рамках его следующей сессии».

Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

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Спецкор Дарья Асламова — о том, что будет после того, как турецкие власти решили превратить в мечеть одну из главных православных святынь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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