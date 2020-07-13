Пресс-секретарь Сергея Фургала о митингах в Хабаровске: Люди требуют открытого судебного процесса

13 Июль 2020 2020-07-13T16:00:33+03:00

В Хабаровском крае третий день продолжаются акции против задержания и ареста губернатора Сергея Фургала, чего именно требуют люди - свою версию в эфире Радио "Комсомольская правда" озвучила Надежда Томченко

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Пресс-секретарь арестованного губернатора Сергея Фургала, Надежда Томченко, рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда", в чем основное требование протестующих в Хабаровском крае людей.

Главу региона задержали утром 9 июля прямо у здания администрации и буквально сразу же увезли в Москву на допрос. Вечером 9 числа допрос длился не меньше шести часов. По версии следствия, Фургал причастен к преступной группе, которая организовала убийства бизнесменов в 2004-2005 годах. Свою вину он так и не признал.

В Хабаровском крае новости о губернаторе вызвали волну протестов. Люди требуют "вернуть Фургала".

- Наверное, тут больше призыв к тому, чтобы его судили в Хабаровском крае. Поскольку осуждают его за преступления, которые были совершены в Хабаровском крае. Люди требуют открытого процесса судебного. Есть те, кто вообще не верит в его причастность к этим уголовным делам. Есть те, кто сомневается,- сказала в эфире Радио "Комсомольская правда" пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко.

Она считает, что все дело в том, что людей задело то, как произошло задержание. Хабаровцы возмутились "рукой ОМОНовца на голове народного избранника".

- Это губернатор, которого они честно выбирали. Выборы были честными. И тут теперь у них его забирают. По сути дела, их выбор в Москве не учитывают. Наверное, это задевает людей. Что не считаются с их мнением,- считает Томченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU