«Свободу Фургалу»: почему Хабаровск встал на защиту губернатора, обвиняемого в убийстве

Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора превратился в протест против неуважения центром самой дальней окраины страны.

«Москва - вон! Москва - вон!» - многотысячно и отчаянно кричал Хабаровск, складывая большой смачный кукиш в направлении столицы.

В этот момент центр города блаженствовал в радостном параличе. Сладкий миг первых минут народных волнений, когда вокруг царит веселый одушевляющий бардак. Полицейские безропотно помогают демонстрантам перекрыть движение. Автомобилисты, запертые в пробки, как будто рады бунтарскому плену и приветственно гудят. Все улыбаются и кричат странные вещи…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789902" frameborder="0"></iframe> Владимир Ворсобин о митинге в Хабаровске: Люди прорвались на огороженную площадь.Владимир ВОРСОБИН

В этот момент объект критики - Москва - мирно спала. На другом конце земли в свои 4 часа утра. И отчего бунтует Дальний Восток, по своему обыкновению не понимала. Честно говоря, и я грешным делом недооценил Хабаровск, уже подумывая о его капитуляции. Ой, зря!

Еще сутки назад, казалось, город смирится с арестом своего популярного губернатора Сергея Фургала. Причем по причине самой обыкновенной. По русской смиренной традиции легче проглотить обиду, поворчать и в решении - подставлять ли под полицейские дубины спину или мудро дождаться решения справедливого российского суда - выбрать очевидное…

А тут - на тебе!

В 11.30 по местному времени, за полчаса до момента икс, о котором перешептывался весь хабаровский интернет, город вдруг заголосил.

«Марш Фургала» парализовал Хабаровск: шествие в защиту губернатора растянулось на километры 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789904" frameborder="0"></iframe> "Город весь гудит. Хабаровск по-настоящему огрызнулся": Владимир Ворсобин передает с улиц Хабаровска.Владимир ВОРСОБИН

«СТОЛИЦА ВСЕГДА НАС НЕДОЛЮБЛИВАЛА»

Власти накануне перекрыли площадь турникетами, объявив, что ее срочно надо продезинфицировать от ковида. Люди просто аккуратно убрали ограждения и направились к зданию краевого правительства.

Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора превратился в в протест против неуважения центром самой дальней окраины страныФото: Владимир ВОРСОБИН

Через 15 минут количество митингующих удвоилось, они своей нарастающей массой стали заполнять соседние дороги, несчастных полицейских, сиротливо стоящих среди демократического шторма, просто вежливо обходили.

А потом случилось неизбежное - митинг превратился в гигантскую змею-колонну, которая неспешно двинулась в сторону Амура. В обрамлении уже окончательно запертых у обочины машин, сигналящих что есть мочи...

Солнце. Ни ветерка. Гуляем. Кричим. По пути веду психологические беседы с «одноколонниками».

- Понимаю, вы злы из-за ареста Фургала, - говорю я пареньку в маске (хвала ковиду, анонимно бунтовать теперь очень удобно), когда он снова выпалил: «Москва вон!». - Но Москва-то в чем провинилась?

- Да все себе тащите, - буркнул он. - Ничего нам не оставляете. Заводы, рыбу, лес. Хороший губер был Фургал, и того вы утащили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789905" frameborder="0"></iframe> Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

- Вы, москвичи, наглые, высокомерные, - сказал кто-то за спиной. Поворачиваюсь.

Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за Фургала 00:00 00:00

Местные власти, похоже, не рискуют ничего предприниматьФото: Владимир ВОРСОБИН

- Не ты конкретно, старик, - неловко улыбается мужичок. - Ты, я вижу, в норме. Но Москва всегда нас недолюбливала. Вот, к примеру дочь моя сдает ЕГЭ, и выясняется, что для Дальнего Востока задачи сложнее, чем для Питера и Москвы. Справедливо?

- Или вот смотри, - атакует меня следующий хабаровчанин. - Почему, думаешь, за Фургала так народ встал? А потому что у нас наконец-то появился нормальный губер. Я рыбак. И уж я-то знаю, что при Шпорте (предыдущий глава края. - В. В.) рыбы в реках не было. У нас в магазинах рыба исчезла! Потому что весь лиман выкупили московские крупные фирмы, и все выгребли подчистую. Спасибо Фургалу, он разогнал эту шайку и рыба появилась.

- И дороги стали делать нормально, - поддакнул кто-то.

- И чиновников сократил, - вздохнул третий. - Ну чего вы в Москве в нас вцепились? Почему жить нам не даете?!

Многих горожан разозлило, как жестко силовики винтили губернатора Фургала. Они же за него голосовали...Фото: Владимир ВОРСОБИН

А ЕСЛИ ОН ВСЕ-ТАКИ УБИЙЦА?

В этот момент демонстрация растянулась по всему Хабаровску так, что голова рисковала догнать свой собственный хвост.«Сво-бо-ду! - требовал Хабаровск. - Сво-бо-ду!» А я тихо подбирался к самому больному вопросу о Фургале.

- А если он убийца... - задумчиво повторил мой новый знакомый Семен, густо покрытый модными наколками. Он начал было, как все: «А почему ждали 15 лет» - но я это терпеливо переждал.

- И все-таки, - твержу упрямо. - Да, может, Москва и сфальшивила, может, придержала папочку до лучших времен. Да, Москва окаянная играет в иезуитские игры - закрывая глаза на воровство своих и не прощая чужих. Но ты, Семен, представь - а если твой любимый губер реально убийца?

- Тогда да, тюрьма - это будет справедливо, - расстроенно кивнул он. - Вот только как можно твердо доказать, что было 15 лет назад? И кто докажет так, чтоб я поверил?

- Суд.

- Наш, российский суд?!! - засмеялись все вокруг и как-то вдруг охладели ко мне. Дескать, все понятно - москвич…

По улицам Хабаровска прошел крупнейший в истории города многотысячный митинг. Дороги перекрыли. Но автомобилисты поддерживали протестующих гудками машин.Фото: Владимир ВОРСОБИН

«ВЫ КАК БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Торжественно обошли весь город...

- Мам, а почему мало полицейских? Я видела в интернете, таких, как мы, бьют, - сказала девочка маме.

- Потому что мы хорошие люди, - засмеялась мама. - Мы прогуливаемся, не озоруем, ведем себя прилично. А дядя полицейский тоже хотел бы с нами погулять, но ему форма мешает...

От такой наивности потеплело в душе. Ну как скажешь этим двум детям - не разгоняют, потому что губернатора в крае нет, а брать на себя ответственность - дураков тоже. Вот пришлют нового - тогда, наверное, сразу будет, как и положено на Руси.

И так шли, пройдя по кругу, вернулись к зданию правительства. Где митинг покипел-покипел, поругал Москву. Собрал подписи под петицией. И прекратился, как тропический ливень - сам собой.

Я побаивался, что митингующие возьмут (ну коль все теперь можно) и здание правительства, которое никто не защищал. Но не взяли. Да и зачем? Ведь само хабаровское правительство вдруг обратилось к незаконной манифестации с изумительным для современной России посланием:

«Уважаемые жители Хабаровского края! Спасибо за вашу поддержку. Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны.

Полиция никого не задерживает.Фото: Борис КОКУРИН

Все началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с Бессмертным полком.

Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой - не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит.

Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам».

Хабаровск, продемонстрировав Москве свою силу, успокоился. А я продолжил изучать, в чем все-таки обвиняют Фургала. Ведь уголовное дело возникло именно здесь, в славном бандитском Хабаровске начала 2000-х, с его законниками, воровским общаком, Крабом, Пряником и странным выстрелом у Кировского РОВД.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

«Думали, успокоятся. Но нет...»

В воскресенье Хабаровск выдал вторую волну протестов «Свободу Фургалу!». Этого опять-таки никто не ожидал. После субботнего многотысячного митинга с требованием вернуть на место арестованного губернатора края Сергея Фургала (а это потрясло отвыкшую от столь буйных провинциальных волнений Россию), казалось, город успокоится.

Хабаровск выдал вторую волну протестов «Свободу Фургалу!»Фото: Борис КОКУРИН

Он и успокоился. Но его разбудили снова.

Первые тревожные слухи, что готовится очередной залп недовольства, пришли утром. По сетям распространилось видео, как отряд омоновцев в касках и с щитами заходит в здание администрации и, видимо, занимает там круговую оборону.

В здание администрации Хабаровского края заходит ОМОН.

Затем на площади появилась небольшая группа молодых людей (около 150 человек) и с криками «Мы пришли сами», «Свободу Фургалу» снова подошла к администрации. А дальше произошло удивительное...

Казалось, город успокоится. Но нетФото: Борис КОКУРИН

Митингующих было очень мало. Город явно не захотел больше митинговать и предпочел остаться дома/на даче.

Но по городу из-за какой-то кучки бузотеров вдруг пошла новая цепная реакция. Водители, где бы они ни были (я в этот момент ехал по окраинам Хабаровска), как и вчера, нажали на свои клаксоны. Хабаровск опять загудел.

Группка эта долго моталась по трассам, то и дело возвращаясь к администрации. А водители, видимо, исходили из логики: зачем мне идти куда-то, пусть вон лучше молодежь бегает, а посигналить во имя справедливости - это можно.

Некоторые протестующие привели с собой детейФото: Борис КОКУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790014" frameborder="0"></iframe> Еще один день протестов в Хабаровске: Людям удобнее нажимать на клаксон, чем выходить на улицу.Владимир ВОРСОБИН

И десятки тысяч машин, автобусов, троллейбусов (даже уборочная техника) орали весь воскресный день.

А молодежь (часть из которой, как говорят местные журналисты, называет себя навальнистами) беспрепятственно ходила по городу и даже сцепилась по пути с каким-то гражданином, утверждавшим, что если губер - убийца, то должен сидеть в тюрьме.

Тогда один из митингующих снял рубаху и вызвал врага на ютуб-мордобитие (из-за запредельного количества видеокамер). Прохожий с подозрительной готовностью согласился.

Разняли. Когда количество митингующих снизилось до критического, решили разойтись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790048" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске прошла вторая волна протестов в поддержку арестованного Сергея Фургала.Борис КОКУРИН

Но на прощание было объявлено: теперь Хабаровск будет гудеть ежедневно с 18 часов вечера. То есть по дороге Хабаровска с работы. Когда Москва только просыпается и смотрит новости - что там в стране?

- И сколько это будет продолжаться, - спросили мальца в марлевой повязке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790017" frameborder="0"></iframe> Второй день, второе шествие: Демонстранты в Хабаровске хотят взять власть измором.Владимир ВОРСОБИН

А тот засмеялся:

- Да хоть бы и год!

За сутки Хабаровск выходил протестовать дважды.Фото: Борис КОКУРИН

ВОПРОС ДНЯ

Какие уроки мы должны вынести из ситуации в Хабаровске?

Борис НАДЕЖДИН, политолог:

- Первое - чтобы у людей был реальный выбор. Прошлого хабаровского губера народ терпеть не мог. Поэтому они избрали Фургала - наперекор всем. Вывод: не мешайте местным политикам расти. И работайте с ними. Второе - если знаете, что у человека есть темное прошлое, давайте делу ход до того, как он стал губернатором. Как это видит народ? Фургал был лоялен Москве - его держали. Начал гнуть политику в пользу родного края - решили убрать и достали «секретную папочку».

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Надо больше заниматься дальневосточными регионами. В 90-х на них мало обращали внимания. Там царил абсолютный беспредел. И когда сейчас жители не только Хабаровска, а всего края чувствуют себя в сложных отношениях со столицей, это понятно. Потому что в 90-е их оставили наедине с собой. Многие даже в Москве никогда не были - билеты слишком дорогие.

Георгий БОВТ, политолог:

- Народ может так реагировать, если за губернатора реально проголосовали 70% избирателей. Местные считают, что Фургал работал на пользу края, что-то там начало сдвигаться. Что-то, по мнению людей, начало меняться в лучшую сторону. И вряд ли вы кого-нибудь удивите на Дальнем Востоке криминальным прошлым. Но прогибаться под давлением улицы у нас не принято. Назначить попытаются на место исполняющего обязанности человека, которого примут местное население и, главное, местные элиты.

Иван САФРОНОВ, предприниматель из Хабаровска:

- А не надо нас использовать как дойную корову. Предприятиями там могут рулить временщики, которые в Хабаровске даже и не были никогда. Выкачивают все соки. Я сам уехал из края в Москву, потому что там развития никакого нет. Урок простой - у людей была надежда, что все станет лучше. Ее забрали. Так делать нельзя.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Не надо унижать людей. Винтили Фургала очень грубо. Хватали за голову, паковали в машину. А ведь за него голосовал народ. Он же не маньяк какой-то или террорист. Зачем это показывать на всю страну? Каждый в Хабаровске воспринял это на свой счет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790055" frameborder="0"></iframe> Протесты в Хабаровске: Одно дело гулять днем, другое - ночью.Владимир ВОРСОБИН

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