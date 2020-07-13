Министр культуры разрешила открыть кинотеатры с 13 июля
Кинотеатры в России могут быть открыты уже с 13 июля. Соответствующий приказ подписала глава Минкультуры Ольга Любимова. В ведомстве одобряют возобновление работы кинотеатров после перерыва - учреждения закрыли во время вспышки коронавируса.
Но при этом руководство кинотеатров должно получить одобрение на региональном уровне. Губернаторы принимают решение о снятии ограничений, основываясь на ркомендациях санитарных врачей. Если позволяет эпидситуация, то такое разрешение выдают.
- Обеспечить соблюдение установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований,-сказано в приказе главы Минкультуры.
Дистанция между зрителями, если они не из одной группы (семьи) должна составлять один метр. Зрителей без маски в зал пускать не будут. Также маски и перчатки обязаны носить сотрудники учреждений. Контакты между сотрудниками кинотеатра из разных отделов ограничат. В различных зонах - на кассе, у бара, у администраторов, в туалетах должны стоять средства для дезинфекции рук.
ИСТОЧНИК KP.RU