"Полетим в 2022": Рогозин рассказал о судьбе пуска аппарата на Марс Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью на Радио «Комсомольская правда» рассказал о судьбе пуска российского аппарата на Марс. По его словам, в текущем году на планету смогут полететь только марсоходы США и Китая.

- На орбиту Марса еще полетит спутник Арабских Эмиратов. А мы опять пропускаем.

Проект «ЭкзоМарс» вырос из европейского проекта. После выхода из него США Россия приняла решение подставить плечо. Обеспечить и тяжелой ракетой проект, и нашим посадочным модулем. В этом году мы не успеем его запустить, полетим в 2022, - рассказал глава государственной корпорации по космической деятельности.