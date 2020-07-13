"С 2021 года начинаем российскую программу": Дмитрий Рогозин - о том, когда и с кем мы полетим на Луну

Про том, чем отличается госкорпорация от агентства

- В Советском Союзе существовало министерство общего машиностроения. Оно выступало в качестве заказчика для космических программ и одновременно отвечало за выделение бюджетного финансирования.

Но надо иметь в виду, что в силу значимости этой отрасли для страны лидеры этой промышленности, такие как Сергей Павлович Королев, Валентин Петрович Глушко и так другие были не просто руководителями отдельных предприятий. Они имели возможность самостоятельно напрямую, через голову министерства решать вопросы в советском правительстве, в ЦК КПСС. Напрямую общались с Генсеком.

Ракетно-космические фирмы, такие как корпорация «Энергия» или «Энергомаш» формировались как самодостаточные структуры. И часто соперничали друг с другом. Поэтому не было широкой кооперации в рамках советской ракетно-космической промышленности. И это наследие перешло уже после 1991 года к Российской Федерации, когда было создано агентство вместо министерства. Называлось оно по-разному – «Росавиакосмос», «Роскосмос». Но при этом промышленность существовала во многом друг от друга отдельно, за забором, предприятия особенно не общались.

Кроме того, значительная часть этой промышленности оказалась на территории Украины. Это КБ «Южное» и завод «Южмаш». По сути дела, в нашей стране существовало несколько ракетно-космических отраслей. Например, Воронежский механический завод, или КБ «Химмашиностроения» замыкались на Центр Хруничева. А «Энергомаш» подчинялся корпорации «Энергия».

Практически два десятилетия отрасль жила, «проедая» советское наследия. А потом оказалось, что соперники, которые раньше были у нас далеко за спиной, вдруг стали даже на отдельных направлениях не только наступать на пятки, а где-то и опережать, демонстрируя наработки, которые были в нашей стране, но так и не были до ведены до реализации.

В 2013 году была создана Объединенная ракетно-космическая корпорация. Это была первая попытка объединить отрасль. Но при этом Федеральное космическое агентство существовало все равно. А позже, в 2015 году, пришло понимание: нужно формировать госкорпорацию. С момента ее организации и началась интеграция отрасли.

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт» 00:00 00:00

Про количество пусков

- Нужно ли нам соперничать с другими странами по количеству пусков?

- В Советском Союзе, мне рассказывали старожилы, на Байконуре запускали до ста ракет в год. Сейчас это никому и не снилось. И никому не нужно. Нет такой необходимости. Ракета является транспортным средством, которое выводит на целевую орбиту конкретный аппарат.

Если раньше запускали на орбиту спутник, который жил три года, а то и один, то пусков нужно было больше, чтобы обновлять группировку. Сейчас у спутников срок службы 15 лет. Поэтому и пусков меньше.

Вид на Космодром Восточный.Фото: www.roscosmos.ru

Наша пусковая программа состоит из четырех частей. Первая – это космические аппараты в интересах обороны и безопасности страны.

Вторая часть – это космические аппараты, которые сам «Роскосмос» делает и своими же ракетами выводит в интересах экономики страны. Это тот же навигационный ГЛОНАСС, спутники дистанционного зондирования земли, это цифровое телевидение, это связь и многое другое.

Третье направление – научные аппараты. Самым ярким событием прошлого года не только для российской космонавтики, для мировой был запуск космической обсерватории «Спектр-РГ», которая находится сейчас на расстоянии 1,5 млн. километров от Земли, в точке Лагранжа L2. И обеспечивает сегодня для фундаментальной космической науки обзор всего звездного неба.

- Кстати, сегодня год со дня запуска «Спектр-РГ»…

- Прекрасно помню этот день. Мы все очень переживали, находясь на Байконуре. Но все прошло успешно.

К такого же рода научной программе относятся и наши исследования Луны, Марса. С 2021 года мы начинаем нашу российскую лунную программу. С запуска космического аппарата, который сядет на поверхность луны. Это «Луна-25». Дальше пойдут и другие аппараты. «Луна-26», «Луна-27» - орбитальные и те, что будут садиться на поверхность Луны. Это

И четвертое направление – коммерческая деятельность. Этот рынок, к сожалению, на сегодняшний момент полностью деформирован санкционной политикой США. Они выдавливают не только Россию и Китай, выдавливают и европейских партнеров, пытаясь его монополизировать.

«Роскосмос», стремясь к тому, чтобы зарабатывать больше на международном рынке, создает ракеты нового поколения. Цена на них должна быть такая, чтобы наши американские конкуренты начали считаться с появлением нового российского игрока.

С кем полетим на Луну?

- Луна – это ближайший объект, который должен быть изучен.

Для США это сейчас больше политический проект. С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО. Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно.

Но есть другие проекты, в которых нам интересно участвовать. Сегодня утром мы проводили телемост с моим коллегой – руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь, очень влиятельным человеком и моим хорошим другом. Мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. И я не исключаю того, что этот проект будет, безусловно, открыт для всех желающих, в том числе для американцев. Но инициатива здесь может быть за Россией и Китаем.

Китайцы сильно выросли последние годы. Мы с уважением относимся к их результатам. В принципе, для нас это сейчас достойный партнер. Полеты на Луну, на Марс и далее дорогие. Важно, чтобы человечество могло реализовывать эти проекты сообща. Разделяя и ответственность, и финансирование.

А пока мы будем отправлять так называемых космических разведчиков. Они должны исследовать место для будущей лунной базы. Она будет на Южном полюсе Луны. Именно в 2021 году туда полетит «Луна-25».

Но в дальнейшем по мере создания ракет сверхтяжелого класса - это 2027-2028 год - появится транспортная система, которая будет способная доставить на Луну тяжелый, защищенный от радиации пилотируемый корабль.

Первые шаги по Луне, считайте, в течение ближайшего десятилетия будут сделаны всеми ведущими странами. Я надеюсь, что Россия и Китай себя проявят достойно.

- Нужно ли понимать, что идет разговор о возможной кооперации и лунном проекте между Россией и Китаем?

- Сегодня отношения между Россией и Китаем очень хорошие. И на уровне наших президентов, и на уровне политического руководства в целом.

Второе – важна способность партнеров быть адаптированными друг к другу, исходя из собственного технического уровня. Что-то у нас получается лучше, чем у наших китайских коллег. Где-то они вырвались вперед. Но синергия здесь абсолютно возможна. И Китай тоже ведет разработку своих ракет сверхтяжелого класса, своего корабля. Откровенно с нами делится информацией. Мы в курсе их планов, они в курсе наших планов.

Поэтому Китай, да, безусловно наш партнер.

Но и европейцы - наши надежные партнеры. Скажем, миссия «ЭкзоМарс», которая сейчас перенесена на 2022 год. Они осуществляется в кооперация с ведущими европейскими космическими компаниями.

С Соединенными Штатами, при всем том, что происходит в наших отношениях в глобальном смысле, космос остается важным мостом взаимодействия. Я поддерживаю свои дружеские отношения с моими партнерами в США. И прежде всего, с моим визави Джимом Бранденстайном, который возглавляет НАСА. Я надеюсь, что это сотрудничество сохранится и дальше, будет в меньшей степени подвержено влиянию дурной политической конъюнктуры, которая, к сожалению, сегодня идет из Вашингтона.

Наперегонки на Марс

- В этом году на Марс должны отправиться два марсхода - американский и китайский. И на орбиту Марса полетит спутник Арабских Эмиратов. А мы опять пропускаем…

- «ЭкзоМарс» вырос из европейского проекта. Изначально он планировался с американцами. Когда они из него вышли, Россия приняла решение подставить плечо. Обеспечить и тяжелой ракетой проект, и нашим посадочным модулем. Первая миссия в 2016 году была успешно осуществлена. И сейчас на орбите Марса находится европейский аппарат с российскими приборами. А посадочный европейский модуль разбился о поверхность Марса.

Финальная сборка второго аппарата по программе «ЭкзоМарс» проходила на территории Италии. В Италии была тяжелая ситуация по коронавирусу, космические предприятия физически встали. Работа была прервана. Есть такое понятие «пусковое окно». Оно возникает раз в два года. Так что в этом году мы не успеваем. Полетим в 2022.

Если бы этим марсианским проектом занимался «Роскосмос», который ни на один день не останавливал свои предприятия ни в апреле, ни в мае, мы работали в полный рост, обеспечивая все непрерывные производства, да, конечно, предохраняя свой персонал от заболевания, но, тем не менее, мы не останавливали свои производства. А наши европейские коллеги остановили. Вот вам и ответ. Претензии здесь точно не принимаю. И нет ничего страшного в том, что в 2022 году «ЭкзоМарс» полетит в правильном направлении. Не сомневаюсь в его успехе. Но да, к сожалению, это тот самый пример, который стал жертвой этой пандемии, охватившей европейские страны.

Мы, к сожалению, как партнеры Европейского космического агентства, оказались в такой ситуации. Но самый «Ровер» европейский делает Европейское космическое агентство. Мы участвуем в создании посадочного модуля и обеспечиваем ракеты для выведения этого аппарата в направлении Марса.

Ситуация на Байконуре

- А мы не будем менять наши планы? На Байконуре ведь сейчас очень сложная обстановка в связи с распространением коронавируса.

- Ситуация очень сложная на Байконуре. Нам удавалось удержать ситуацию, не было ни одного заболевшего до конца мая. В Кзылординской области, во всем Казахстане было большое количество заболевших, мы держали город, проводили пуски. Но, к сожалению, потом в городе были вынуждены принять заболевших в других местах и, к сожалению, упустили эту ситуацию. Пошло распространение инфекции среди населения, сначала не связанного с нашими специалистами. Вы знаете, больше 60% - это граждане Казахстана проживают на Байконуре.

На Байконуре тоже носят маски.Фото: www.roscosmos.ru

- Под 70 процентов,

- Да, если кто-то не знает, там действительно граждан России немного осталось. Но у нас необходимый персонал полностью выполняет задачи. Сейчас мы предпринимаем особые усилия вместе с руководством Казахстана, я разговаривал на эту тему с премьер-министром Аскаром Узакпаевичем Мамин, он дал необходимые команды своим министерствам и ведомствам обеспечить Байконур надежной защитой. Мы отправили два борта «Роскосмоса» вместе со специалистами Федерального медико-биологического агентства с аппаратурой искусственной вентиляции легких, с необходимыми медикаментами. Мы ситуацию на Байконуре стабилизируем, у меня нет в этом сомнения. Но предстоящие пуски 23 и 30 июля пройдут в сложных условиях…

- Пройдут все-таки?

- Пройдут! Я ничего сдвигать не собираюсь. Я уверен, что нам хватит и специалистов, и всех необходимых ресурсов, чтобы провести эти пуски. На сегодняшний день мы даже и не обсуждаем возможности их переноса.

Мы и не можем их особенно перенести. 23 июля должен лететь грузовик со всем необходимым для обеспечения МКС. А 30 июля у нас должен лететь «Протон», тяжелая ракета, которая должна вывести два спутника связи, которые тоже необходимы для обновления орбитальной группировки. В августе у нас тоже намечен пуск с Байконура.

- Я так понимаю, что на следующем пилотируемом пуск, который состоится осенью, уже не двойная, а тройная система дублирования будет? То есть будет не только основной и дублирующий экипажи, а еще и третий – резервный. Не помню, чтобы со времен Гагарина к пуску готовились сразу три экипажа.

- Я считаю, что эти меры абсолютно обоснованы. Мы не можем рисковать, поэтому делаем все для того, чтобы иметь полную гарантию стабильности обеспечения Международной космической станции.

Что бы там ни говорили в СМИ или наши американские коллеги, они лишь только в самом начале испытания своих новых пилотируемых кораблей. Сейчас есть только одна космическая транспортная система, имеющая колоссальную статистику успешных пусков, с отработанной системой аварийного спасения, - это «Союз МС».

В космосе надо бегать не за красивыми изделиями с прекрасными лейблами, под музыку какого-нибудь Боуи, а надо опираться, прежде всего, на отработанные системы. Особенно там, где речь идет о жизни людей. И такая система существует на сегодняшний момент только у России. Надеюсь, что у наших американских коллег она тоже появится в ближайшее время. Это крайне важно для технического резервирования.

Речь идет не о конкуренции, а о партнерстве, которое должно гарантировать стабильность работы международных экипажей на Международной космической станции.

- А как вы относитесь к возможности полетов российских космонавтов на кораблях Илона Маска?

- Я нормально к этому отношусь. Я считаю, что это хорошая идея и мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях, китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на «Союзах».

Другое дело, что наши технические специалисты смогут подтвердить мне такого рода готовность только тогда, когда американский корабль сначала компании СпейсХ, потом второй корабль, компании Боинг, будут сертифицированы. То есть, допущены не для экспериментальных полетов, а когда все системы жизнеобеспечения будут работать отлажено и мы в этом будем убеждены, чтобы не рисковать нашими парнями или девушками. Это непременное условие.

- Кстати, а когда полетит Анна Кикина, наша единственная девушка, член отряда космонавтов?

- Она стоит у нас в плане на ближайшие два года.

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