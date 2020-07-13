В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для иностранных граждан
В России с 15 июля текущего года будет отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих на территорию страны граждан других государств. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации 13 июля, в понедельник.
С 15 июля туристам из-за границы нужен будет только документ на русском и английском языке, которые подтверждает прохождение тестирования на наличие инфекции с отрицательным результатом. Тест иностранцы должны делать не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.
Приезжающие из других стран граждане РФ смогут просто показать результаты диагностики на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.
До этого специалисты Роспотребнадзор предлагали восстановить авиационное сообщение с 13 государствами: Германией, Италией, Великобританией, Польшей, Данией, Финляндией, Венгрией, Нидерландами, Норвегией, Китаем, Шри-Ланкой, Вьетнамом и Монголией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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