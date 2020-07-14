Дмитрий Рогозин рассказал, когда в космос полетит россиянка Анна Кикина
Женщина в космосе - явление редкое, особенно если девушка отважилась сменить микрофон на скафандр. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда", когда россиянка Анна Кикина полетит в космос.
По его словам, радиоведущая будет единственной российской женщиной-космонавтом на Международной космической станции.
- Она стоит у нас в плане на ближайшие два года, - рассказал Рогозин kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU